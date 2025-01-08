Епанчинцев назвал закономерным поражение «Сибири» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Победа «Торпедо» закономерна. Так, как мы играли во втором периоде, играть нельзя. В одной зоне игра шла. Благодаря Антону Красоткину мы были в игре. В третьем более-менее была видна команда. Был неплохой шанс сравнять счет, но реализация — ноль голов. Мы не лезли на фол, не лезли туда, где больно и зарабатываются удаления. Одно удаление у соперника — это очень мало», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».