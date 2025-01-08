Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:43

Епанчинцев назвал закономерным поражение «Сибири» в матче с «Торпедо»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Победа «Торпедо» закономерна. Так, как мы играли во втором периоде, играть нельзя. В одной зоне игра шла. Благодаря Антону Красоткину мы были в игре. В третьем более-менее была видна команда. Был неплохой шанс сравнять счет, но реализация — ноль голов. Мы не лезли на фол, не лезли туда, где больно и зарабатываются удаления. Одно удаление у соперника — это очень мало», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».

Вадим Епанчинцев
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
В Красноярске зарезали призера международных турниров по вольной борьбе Якименко
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Сегодня
Вчера
Неделя