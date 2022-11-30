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Сегодня, 16:37

Епанчинцев — о победе над «Нефтехимиком»: «Здорово звено Вихарева сыграло. Это и стало ключом к победе»

Алина Савинова
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу команды над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

«Хорошие два периода, забили хорошие голы. В третьем сыграли по счету. С одной стороны — несолидно для зрителя. Но сопернику некуда было отступать. Где-то сыграли правильно, поймали хорошие моменты. К сожалению, пропустили курьезный гол, не дали Женьке сыграть на ноль. Он выручал, оставлял нас в игре. Обидно, но это хоккей, бывают такие ситуации. Нам нужна была реализация моментов и более-менее надежная игра в обороне. Хоккей — игра ошибок иногда. В прошлом матче получалось не все, но освежили какие-то моменты, выпустили четвертое звено, здорово звено Вихарева сыграло. Это и стало ключом к победе», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Епанчинцева.

После этого матча «Амур» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» с 31 очком идет на 11-й позиции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/30/506291.html
Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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