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Сегодня, 02:12

Епанчинцев — о поражении от «Металлурга»: «Были попытки, подходы, но этого мало»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

«Соперник был свежее нашей команды, особенно первые два периода. А третий «засушил». Хотя были попытки, подходы, но этого мало. Мы не заработали удаления. Они идут от активных действий, а этого не хватало. Антон Красоткин был травмирован, сейчас начинает тренироваться: крутит велосипед, выходит с резервом на лед. В этом и предыдущем матчах он был резервным вратарем, надеемся на него. Два удаления за нарушение численного состава — перебор. Мы не досмотрели, хотя это не наша ошибка, смотреть кого меняешь. Может быть, это от большого желания», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

«Магнитка» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сибирь» (25 очков) — на восьмой строчке. Для новосибирской команды это шестое поражение в семи последних встречах.

Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь

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