Епанчинцев заявил, что «Амур» проиграл «Ак Барсу» из-за индивидуальных ошибок

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев заявил, что команда проиграла Ак Барсу" (2:4) из-за индивидуальных ошибок.

«Хороший по содержанию матч, но есть проблемы — повели в счете 2:0, стали больше совершать ошибок в силу возраста, неопытности. Пропустили два серийных гола, при счете 2:2 — равная игра, подходы были как у нас, так и у соперника. И опять два серийных гола пропустили и проиграли матч из-за индивидуальных ошибок — не выручили ни последний рубеж, ни игроки, которые должны и обязаны правильно выходить из таких стрессовых ситуаций», — приводит слова тренера сайт лиги.

«Амур» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции (64 очка). 11 февраля команда сыграет на выезде с «Северсталью».