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Сегодня, 08:50

Епанчинцев: «Никаких обид на «Амур» быть не может. Мне предлагали остаться»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» рассказал, почему весной 2023 года отказался от предложения остаться в хабаровском «Амуре».

— Не было ли обиды, что вам не дали еще один шанс в «Амуре» после сезона, когда команда показывала симпатичный хоккей при ином уровне бюджета?

— Нет, никаких обид быть не должно. Каждый выбирает свой путь. На тот момент у меня была договоренность с Сергеем Гусевым, что я возвращаюсь в «Югру». Шанс остаться в «Амуре» был. Но я выбрал другую дорогу, — сказал Епанчинцев «СЭ».

«Сибирь» объявила о назначении 48-летнего специалиста 1 мая.

Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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