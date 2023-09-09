Эрик О'Делл забросил самую быструю шайбу с начала третьего периода в истории КХЛ

Сегодня, 16:24
Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл забил гол на пятой секунде третьего периода в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).
Как сообщает пресс-служба КХЛ, О'Делл стал автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории лиги (40:05). Предыдущий рекорд был 40:06 и принадлежал Алексею Макееву («Автомобилист» — «Ак Барс», 21 января 2018) и Тему Хартикайнену («Салават Юлаев» — «Металлург», 30 октября 2020).
У «Динамо» две победы в четырех играх регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает четвертое место в Западной конференции (4 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|2
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|3
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|4
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 1
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -