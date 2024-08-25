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25 августа, 23:10

Есмантович: «Воробьев должен работать с игроками, которых ему подбирает спортивный менеджмент ЦСКА»

Алина Савинова
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением относительно работы нового главного тренера команды Ильи Воробьева с молодыми игроками.

«Критерий оценивания, что такое молодежь, может быть разным. Это Соловьев 2005 года рождения, которому 19 лет, или это Соркин, которому 24 года? Илья Петрович будет и должен работать с теми хоккеистами, которых подбирает ему спортивный менеджмент. В частности, этой работой занимаются Денисов, я и скаутская служба. Тренер будет работать с теми, кто у него есть. Поэтому предвзятого отношения в вопросе того, будет ли он работать с молодежью или нет, не должно быть. Та молодежь, которая должна подойти в состав, должна быть ультраталантливой, мощной физически и мощной с точки зрения психологии. Илья Петрович полтора месяца как в команде. Он осмотрится, подумает, как с этим работать», — цитирует Есмантовича Metaratings.ru.

В минувшем сезоне ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ уступил в серии «Локомотиву» со счетом 1-4. В конце марта команду вместо Сергея Федорова возглавил Воробьев.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
Илья Воробьев
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