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Сегодня, 19:30

Есмантович: «Наша федерация хоккея, КХЛ и ЦСКА в одной лодке, и гребем одними и теми же веслами»

Есмантович не считает ЦСКА виноватым в напряженных отношениях ФХР и ИИХФ
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович не считает, что подписание клубом контракта с голкипером Иваном Федотовым летом 2023 года привело к напряженным отношениям ФХР и ИИХФ.

«Они выдуманы в интернете. На самом деле все прагматично и просто. Есть юридические документы, акты, подакты, есть обоснование того или иного случая в рамках закона. Вопрос в том, как это интерпретируется людьми в ИИХФ. Наша федерация хоккея, КХЛ и ЦСКА в одной лодке, и гребем одними и теми же веслами. Задача одна — найти истину и разобрать, принять разумные решения. Никаких закулисных игр между нами не было, нет и быть не может. Остальное — это ваш брат журналисты, которые пытаются найти остроту, похайповать в интернете и вкинуть интригу для обсуждения», — сказал Есмантович журналистам.

Напомним, ИИХФ наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов и на три года отстранила экс-вратаря армейцев Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. ФХР должна заплатить штраф в размере 1 миллион швейцарских франков.

КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
ФХР
8
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