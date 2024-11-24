Есмантович не видит ничего страшного в результатах ЦСКА на старте сезона

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил выступления команды в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

— Как вам начало сезона?

— Рано собирать плоды с сегодняшнего дерева. Оно только начинает расцветать. Вошли в сезон со сложностями, с определенными трудностями. Преодолеваем их, уделяем больше времени дисциплине, медицине... Слава богу, вышел из травмы Афанасьев, все ребята в обойме. Нет больных, травмированных. Сегодня мы находимся не на том месте, где хотели бы. Поражения 0:7, 0:4 были болезненными, дали нам пищу для размышления.

— Вам нравится то, что ЦСКА показывает в последнее время?

— Слово «нравится» я могу применить, когда захожу в магазин моды. Вот там мне нравится. А вообще мы должны быть более терпимы. Мы знаем, где ошибаемся и что нужно делать.

Армейцы после 27 матчей занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 35 очков.