Есмантович отреагировал на информацию о том, что игроки ЦСКА получат по 45 миллионов за победу в Кубке Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович в эфире «Радио КП» прокомментировал вышедшую в СМИ информацию о том, что каждому игроку выплатят по 45 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина.

«Сейчас такое время, что вбросы определяют наш образ. Самое главное — огонь разжечь. Комментировать такие вещи не хотелось бы. Цифра совершенно неустойчивая. Более того, даже не обсуждался вопрос премиальных за Кубок Гагарина.

Мое мнение: кто-то мстит нам за победу, наши недруги. Мы будем спокойно и достойно все переносить. И мы готовы объявить фонд премиальных", — сказал Есмантович.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина (4-3).