Есмантович ответил на вопрос, останется ли Федоров тренером ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о будущем главного тренера Сергея Федорова.

— Будущее Сергея Федорова решат на наблюдательном совете после сезона, — сказал Есмантович.

Также он прокомментировал слухи об интересе к нападающему Сергею Толчинскому.

— В нашем шорт-листе нет и не было Толчинского, — отметил менеджер.

Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. В первом же сезоне специалист завоевал с армейцами Кубок Гагарина.

В среду, 12 апреля красно-синие под руководством Федорова во второй раз подряд вышли в финал плей-офф КХЛ. В финале армейцы сыграют против «Ак Барса», первый матч серии состоится 17 апреля.