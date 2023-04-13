Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:31

Есмантович ответил на вопрос, останется ли Федоров тренером ЦСКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о будущем главного тренера Сергея Федорова.

— Будущее Сергея Федорова решат на наблюдательном совете после сезона, — сказал Есмантович.

Также он прокомментировал слухи об интересе к нападающему Сергею Толчинскому.

— В нашем шорт-листе нет и не было Толчинского, — отметил менеджер.

Сергей Федоров возглавляет ЦСКА с июля 2021 года. В первом же сезоне специалист завоевал с армейцами Кубок Гагарина.

В среду, 12 апреля красно-синие под руководством Федорова во второй раз подряд вышли в финал плей-офф КХЛ. В финале армейцы сыграют против «Ак Барса», первый матч серии состоится 17 апреля.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
0
Читайте также
Даже такой вынос «Баварии» не делает «Сити» фаворитом ЛЧ. Гвардиола может все испортить
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
Меньшиков — о ротации в СКА: «Это от хорошей жизни или от плохой?»
Михайлов заявил, что ЦСКА проявил высшее мастерство и хладнокровность в серии со СКА
Терещенко надеется, что финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» будет состоять из семи матчей
Победитель регулярки опять остался без Кубка Гагарина. Взять трофей получилось только у ЦСКА
Как сильно ослабнет «Авангард»? Кого подпишет «Магнитка» под Разина? Свежие инсайды от «СЭ»
Михайлов: «ЦСКА четко играл в обороне, в атаке, у них прекрасный вратарь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ХК «Лада» включен в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24

Крылов высказал недовольство судейством в КХЛ