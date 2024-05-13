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Сегодня, 22:15

Есмантович:"Против того, чтобы иностранные компании влияли на российский хоккей"

Сeргeй Жукoв
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о влиянии ИИХФ на российский хоккей.

«Мне бы не хотелось, чтобы иностранные компании влияли на российский хоккей. Я категорически против этого. Но что происходит между лигой и федерацией — мне до конца не известно. Надеюсь, что наши чиновники найдут выход из положения. Клубы будут рады консенсусу. ИИХФ беспокоится о нашей безопасности, не допускает. А что делать с юниорскими командами? Опять безопасность? На чемпионате мира нас не называют самым титулованным соперником. Все время какие-то отговорки. Надо двигаться самостоятельно. Либо возглавить эту федерацию, либо идти своей дорогой, строить свой российский хоккей», — сказал Есмантович журналистам.

ИИХФ наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов и на три года отстранила экс-вратаря армейцев Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. ФХР должна заплатить штраф в размере 1 миллион швейцарских франков.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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