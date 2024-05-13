Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:58

Есмантович рассказал, кто будет помогать Воробьеву в новом сезоне

Сeргeй Жукoв
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
Telegram Дзен

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто будет помогать главному тренеру армейцев Илье Воробьеву в новом сезоне.

«Ему будут помогать на начальном этапе Юрий Бабенко и Александр Попов. Посмотрим, как дальше сложится. Еще прорабатываются кандидаты для тренера вратарей и для защитной линии. Есть ли интерес к Климу Мохоричу? Не только к нему. У нас много тренеров, которые могут пополнить штаб. Что касается Сергея Федорова, то он член наблюдательного совета, кем и был изначально. Он им и остается. Дальнейшая работа в клубе юридически не будет осуществляться», — сказал Есмантович журналистам.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию до четырех побед «Локомотиву» со счетом 1-4.

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
0
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Есмантович рассказал, может ли ЦСКА обойти запрет ИИХФ по трансферу игроков

Голкипер «Локомотива» Исаев признан лучшим вратарем КХЛ