Есмантович рассказал о переговорах ЦСКА с «Филадельфией» по Федотову

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о переговорах клуба с «Филадельфией» по голкиперу Ивану Федотову.

«Все вопросы с «Филадельфией» обсуждались в устном режиме. Мы созванивались с генеральным менеджером, пытались найти точки соприкосновения. Дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение», — сказал Есмантович.

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Ранее глава КХЛ Морозов заявил, что вратарь сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом».

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.



