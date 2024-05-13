Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

Есмантович — о потолке зарплат: «У нас СВО, а мы дополнительно будем тратить деньги?»

Есмантович считает, что сегодня неправильно увеличивать потолок зарплат в КХЛ
Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что с учетом ситуации в мире неправильно увеличивать потолок зарплат в КХЛ.

— Будет ли ЦСКА использовать по максимуму бюджет в 900 миллионов?

— Абсолютно.

— На всю катушку?

— Ну, конечно!

— Поднятие потолка зарплат обсуждалось?

— Не поднимали эту тему. А чего поднимать то?

— С учетом увеличения сроков сезона на месяц.

— Посмотрите, где мы живем. В какое время. У нас СВО идет, нам сражаться надо там с врагами. А мы дополнительно будем тратить деньги? Куда это годится? К чему это? Нормальный потолок зарплат, нормальная ситуация и позиция для сегодняшнего времени. Вопрос уже давно не стоит.

— Вы так тепло прощались с ребятами. Болельщики чуть ли не плакали. Вам не жалко было?

— Конечно, жалко. И Мишку Григоренко, и Сергея Плотникова, и Андрея Светлакова, и Даррена Дица. Но спорт — гибкая вещь. Он требует определенного рода изменений, чтобы достичь более высокого результат по сравнению с тем, который был. Не стоим на месте. Думаю, что и для ребят это важно. Им нужно немного перезагрузиться, понять место, где они находятся в рамках спортивной карьеры, потому что при насыщении победами, конечно, оно есть. Можно те или иные вещи интерпретировать по-разному. То, что произошло, произошло грамотно и взвешенно, с принятием определенного уровня действий для улучшения игры.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию до четырех побед «Локомотиву» со счетом 1-4.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
11
Обсудить
Читайте также
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Все лауреаты сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги