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Сегодня, 15:40

Президент ЦСКА Есмантович: «Из прежнего тренерского штаба останется только Попов»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал назначение Ильи Воробьева на должность главного тренера клуба.

49-летний специалист возглавил красно-синих 27 марта, заменив Сергея Федорова.

«У Ильи Воробьева трехлетний контракт. Из прежнего тренерского штаба останется только Александр Попов. Он продолжит заниматься развитием игроков», — сказал Есмантович.

Илья Воробьев. ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве

Последним местом работы Воробьева был «Металлург». Специалист тренировал магнитогорский клуб с 2019 по 2023 год. До этого он возглавлял СКА и сборную России.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина ЦСКА проиграл «Локомотиву» (4-1) в серии первого раунда плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
Илья Воробьев
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