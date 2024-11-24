Есмантович: «Слово «драфт» мне не нравится. Ярмарка юниоров — может быть»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением по поводу возможного введения процедуры драфта в FONBET чемпионате КХЛ.

«Драфт? Это преждевременный вопрос. Слово некрасивое, взятое из североамериканского хоккея. У них нет детских спортивных школ, они отвязаны. У нас российский хоккей основан на другом.

Слово «драфт» мне не нравится, «Ярмарка юниоров» — может быть. Надо дорабатывать. Почти все ведущие клубы пострадают. Надо понимать, куда идет лига, как она пытается развиваться. Не забывайте, что у нас есть ФХР, минспорт, которые замкнуты в цикле драфта».

Ранее стало известно, что руководство лиги планирует возродить систему драфта. Она уже существовала в КХЛ с 2009 по 2017 год и носила название «Ярмарка юниоров».