Есмантович заявил, что вратарь Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября

Президент ЦСКА Игорь Есмантович еще раз заявил, что вратарь Иван Федотов будет выступать за армейцев с 1 сентября. По его словам, клуб сделал все юридически правильно.

«Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно, — цитирует ТАСС Есмантовича. — Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ».

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

«Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — подчеркнул Есмантович.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.