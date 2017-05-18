Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

18 мая 2017, 14:27

Эверберг стал игроком "Авангарда"

Роман Шишов
Корреспондент
Telegram Дзен

"Авангард" заключил контракт на один год со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, информирует официальный сайт клуба. 

В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал в чемпионате Швеции в составе клуба "Векше Лейкерс" и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности "+14". В сезонах-2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в НХЛ в "Колорадо", а также клубах АХЛ.

В данный момент форвард защищает цвета сборной Швеции на чемпионате мира. Эверберг провел три матча и набрал 3 (2+1) очка. В четвертьфинале ЧМ-2017 Швеция сыграет со Швейцарией.

Источник: http://www.hawk.ru/news/26437/
Деннис Эверберг
ХК Авангард
0
Читайте также
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макрицкий вошел в тренерский штаб "Сибири"

Андрей Разин: "Металлург" уже все из себя выжал - больше запаса нет у команды"