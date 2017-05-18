Эверберг стал игроком "Авангарда"

"Авангард" заключил контракт на один год со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, информирует официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал в чемпионате Швеции в составе клуба "Векше Лейкерс" и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности "+14". В сезонах-2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в НХЛ в "Колорадо", а также клубах АХЛ.

В данный момент форвард защищает цвета сборной Швеции на чемпионате мира. Эверберг провел три матча и набрал 3 (2+1) очка. В четвертьфинале ЧМ-2017 Швеция сыграет со Швейцарией.