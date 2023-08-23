Сегодня, 10:30
Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» отметил, что тренировки на роликовых коньках не приносят пользы хоккеистам.
— Быстро сработались с тренером вратарей Вадимом Тарасовым?
— Да. Я быстро нахожу общий язык с тренерами.
— Как готовились летом?
— Летом я постоянно катаюсь с Дмитрием Анатольевичем Хомутовым — тренером вратарей «Молота». В основном занимаюсь с ним, и с ребятами играем в летний хоккей.
— На роликах не тренировались?
— Нет, все. Продал их.
— Не понравилось?
— Некоторые тренеры даже запрещают детям кататься на роликах. Катание кардинально отличается. Могу по себе сказать: я покатался в пандемию, потом вышел на лед и чуть не упал на коньках, словно я первый раз встал на них.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -