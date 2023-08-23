Вратарь Евгений Аликин в интервью «СЭ» прокомментировал переход в «Автомобилист» в межсезонье-2023.

— Какой главный аргумент в пользу перехода в «Автомобилист»?

— Сложный вопрос. Честно скажу, голову сломал в плане выбора команды. «Автомобилист» — золотая середина. Общался много с ребятами из разных клубов, которые делали предложения. Один из факторов, который повлиял на решение, — то, что мы долго и откровенно поговорили по душам с Олегом Ли об организации. Я и сам знал, что «Автомобилист» — хороший клуб, в который вкладывают деньги. Созданы все условия, все идеально. Но все мы знаем, что на первом раунде плей-офф все останавливается. Мне было непонятно, почему так. Думаю, долго такое продолжаться не может, когда есть все условия: финансирование, топ-команда, город. Рано или поздно все должно произойти.

— Еще не разобрались, почему так происходило раньше?

— Нет. Вот приехал узнать изнутри.

— Насколько вас устраивает роль, которую предложили в «Автомобилисте»? Вас пригласили как основного вратаря.

— Моя психология: у нас нет такого, что я основной, а есть второй вратарь. У меня всегда хорошие отношения с партнерами по команде. Володя Галкин — очень хороший вратарь. В сезоне, думаю, мы будем играть на равных.