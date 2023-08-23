Аликин заявил, что «Амур» не отпускал его в другие клубы

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин, который в межсезонье покинул хабаровский «Амур», в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с дальневосточным клубом.

— То, что поменяли за карьеру только два клуба, — следствие вашего характера? Не любите переезжать?

— Так я принадлежал одному клубу.

— Есть обмен, выкуп контракта, оффершит.

— «Амур» называл сумму — на этом все останавливалось.

— В какой момент вы были ближе всего к уходу из «Амура»?

— Два или три года назад. Мне позвонил агент. Спросил: «Поедешь?» Я ответил утвердительно. Стали договариваться по контракту. Клуб спрашивает у «Амура» сумму. «Амур» отвечает, клуб соглашается. Присылает контракт, но в итоге на этом все остановилось. Не буду называть клуб и саму ситуацию.

— Не было обидно?

— Нет.

— Не считаете, что пересидели в «Амуре»? Можно было попытаться уйти раньше.

— А как? Ничего не сделаешь. Ни смена агента, ничего не помогло.

— То есть вы пробовали?

— Конечно. Четыре сезона каждое лето поступали предложения. Команды разговаривали со мной, но все останавливались на том, что «Амур» не отпускал.

— Пыталось ли руководство «Амура» оставить вас сейчас?

— Да, мне предлагали контракт.

— Но вы и не думали о нем?

— Да. Не хотелось бы всю жизнь играть в «Амуре». Не потому, что команда борется только за плей-офф. Насколько знаю, с этого года поставлены высокие задачи, плюс появилось финансирование, что тоже хорошо. Восемь лет на Дальнем Востоке тяжело играть из-за смены часовых поясов и здоровья. Становится больше травм, меньше восстанавливаешься, ты не молодеешь. Надеюсь, сейчас будет полегче.