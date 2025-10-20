20 октября, 15:30
Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин прокомментировал «СЭ» обмен канадского нападающего Девина Броссо из московского «Динамо» в «Салават Юлаев».
«В целом двоякое было впечатление, явно он не смог адаптироваться к нашему хоккею. Не показал того уровня, что от него ждало «Динамо». Обмен закономерный: в «Салавате Юлаеве» сможет больше играть, выступать в бригадах большинства и меньшинства. Уверен, что там должен окончательно раскрыться. Девин получил новые возможности, да и зачем «Динамо» держать легионерский слот, когда есть свои такие же. Правильное решение со всех сторон», — сказал Артюхин «СЭ».
20 октября московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев». Бело-голубые получат за форварда денежную компенсацию.
На счету 30-летнего канадца 12 матчей за московский клуб, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
Денис Клесарев
fell62
Особенно есть Швец- Роговой , бриллиант неограненньiй...
21.10.2025
ёzhic8
Очень странно За 2000 могли бы в Ладу, наверняка там есть 2000
21.10.2025
fell62
за 1000 рублей ... думаю у него не тяжельiй контракт , очередная тупость Кудашова.И помни у вас работает гений экономической модели , РОма !!!
21.10.2025
ёzhic8
Махинация какая-то Отдать за деньги, в Салават В Салават, у которого этих денег как раз и нет, что общеизвестно. Могли любому другому клубу КХЛ предложить И Броссо мог в любой другой перейти, поденежнее Если он Уфе так был нужен, а нам так не нужен - могли бы обменять на кого-нибудь
21.10.2025
fell62
Броссо край , Динамо нужен центр ....убрали легионера , будут тащить из США центра , вот и вся сказка ...Евгеша ..а то развел антимонию :rofl::rofl::rofl:
21.10.2025
Alexander Maxakov
Как жалко , когда растаются с игроками типа Петухова , Рашевского , Буруянова , Броссо , Слепышев , Классон - не те кто нужен . ну взяли бы воспитаника клуба Радулова , он очень хотел в Динамо . Посмотрите , не желея живота своего , он боец в каждом матче .
20.10.2025