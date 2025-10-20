Артюхин — об обмене Броссо: «Не показал того уровня, что от него ждало «Динамо»

Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин прокомментировал «СЭ» обмен канадского нападающего Девина Броссо из московского «Динамо» в «Салават Юлаев».



«В целом двоякое было впечатление, явно он не смог адаптироваться к нашему хоккею. Не показал того уровня, что от него ждало «Динамо». Обмен закономерный: в «Салавате Юлаеве» сможет больше играть, выступать в бригадах большинства и меньшинства. Уверен, что там должен окончательно раскрыться. Девин получил новые возможности, да и зачем «Динамо» держать легионерский слот, когда есть свои такие же. Правильное решение со всех сторон», — сказал Артюхин «СЭ».



20 октября московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев». Бело-голубые получат за форварда денежную компенсацию.

На счету 30-летнего канадца 12 матчей за московский клуб, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.



Денис Клесарев