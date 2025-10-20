20 октября, 15:45
Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин прокомментировал «СЭ» вывод из основного состава ЦСКА и отстранение от тренировок голландского нападающего Даниэля Спронга.
«Без понимания внутренней кухни сложно что-то определять. Видимо, он не выполнял игровое задание Никитина, не слышал его требований. Значит, он не подходит к концепции этой команды. Ему нужно меняться либо искать другую команду, которая будет играть в тот хоккей, какой он хочет. Главного тренера не будет устраивать игрок, который на льду играет во что-то свое», — сказал Артюхин «СЭ».
14 октября лучший бомбардир ЦСКА Даниэль Спронг был временно отстранен от тренировок с командой. По данным «СЭ», поведением хоккеиста недоволен главный тренер Игорь Никитин.
Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.
Денис Клесарев