20 октября, 15:45

Артюхин — об отстранении Спронга от тренировок с ЦСКА: «Ему нужно меняться либо искать другую команду»

Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин прокомментировал «СЭ» вывод из основного состава ЦСКА и отстранение от тренировок голландского нападающего Даниэля Спронга.

«Без понимания внутренней кухни сложно что-то определять. Видимо, он не выполнял игровое задание Никитина, не слышал его требований. Значит, он не подходит к концепции этой команды. Ему нужно меняться либо искать другую команду, которая будет играть в тот хоккей, какой он хочет. Главного тренера не будет устраивать игрок, который на льду играет во что-то свое», — сказал Артюхин «СЭ».

14 октября лучший бомбардир ЦСКА Даниэль Спронг был временно отстранен от тренировок с командой. По данным «СЭ», поведением хоккеиста недоволен главный тренер Игорь Никитин.

Спронг набрал 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.


Денис Клесарев

