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Сегодня, 12:00

Евгений Бирюков: «Козлов — современный тренер, который знает подход к молодежи»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» рассказал о переходе на тренерскую работу.

1 мая 38-летний Бирюков объявил о завершении игровой карьеры, а спустя день вошел в тренерский штаб уфимской команды.

— Как можно описать тренерский стиль Виктора Козлова?

— Он современный тренер, который знает подход к современной молодежи. Видно, что он подбирает ключики к каждому. Может достучаться до любого молодого парня и подсказать, что ему делать и как действовать.

— Он ближе к североамериканским тренерам?

— Да. У него все в меру, и он доверяет ребятам. У него свой стиль: он не диктатор, показывает все своим примером. Для тренера важен авторитет: чтобы за ним шли, его слушали. У Виктора Николаевича все это есть.

— Обсуждали ли вы распределение ролей в тренерском штабе?

— Последнее слово за главным тренером. Но ни в коем случае не стоит во всем соглашаться. Помощники на то и нужны, чтобы высказать свое мнение, свой взгляд на игру, свои замечания. В момент общения и споров появляется истина.

Евгений Бирюков (четвертый слева), Майк Кинэн&nbsp;&mdash; тренер &laquo;Металлурга&raquo;. «Проиграли несколько матчей. Кинэн наорал на каждого: «Ты ноль! Ты ничтожество!» Истории от чемпиона мира и КХЛ

Виктор Козлов
Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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