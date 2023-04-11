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Сегодня, 11:55

Евгений Бирюков высказался о своем рекорде по количеству матчей в КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что думает о количестве сыгранных им матчей в чемпионатах России, перевалившем за отметку в 1100 игр.

— В сезоне-2022/23 вы отметили юбилей — провели 1100 матчей в чемпионатах России. Такая цифра, что и не верится.

— Честно, не знал, что именно 1100 в чемпионатах России. Знал, что больше тысячи матчей, но чтобы 1100! Первый раз слышу от вас.

— Получается, вы не следите за статистикой?

— Сейчас слежу за статистикой КХЛ. Конечно, хочется первым покорить рубеж в 1000 матчей в КХЛ.

— Это ваша цель?

— Думаю, да. Было бы здорово сыграть 1000 матчей. Приятно, конечно, отметиться таким рекордом, но это не основная цель. С каждым годом осознаешь и ценишь время игровой карьеры. Понимаешь, что это любимое дело, которым ты наслаждаешься и зарабатываешь деньги. Это приходит с возрастом. Все равно понимаешь, что карьера заканчивается. Кайфуешь от хоккея еще больше.

— Наверное, 1100 матчей — это в первую очередь правильное отношение хоккеиста к работе и организму. Чтобы провести столько игр, надо избежать больших травм и стабильно получать предложения от клубов.

— Согласен. От травм никто не застрахован. Думаю, доля везения присутствует. Другая часть — гены и структура тела. Нужно бережно относиться к организму, держать уровень, к которому ты пришел, и всегда ставить новые цели. Без них игрок перестает развиваться.

— В каком возрасте почувствовали, что организм тяжелее принимает нагрузки?

— После 30 лет. Я не первый человек, который прошел через это. Как исполнилось 30, сразу начинаешь осознавать возраст. Утром встаешь: то болит, другое болит.

— Это наступило по щелчку?

— Не сказал бы. После 30 начинаешь четче замечать это. Разговаривал с ребятами — у всех примерно такая же история.

— Первое время в это не верится и хочется успокоить себя, что все пройдет?

— Просто начинаешь больше следить за восстановлением. Наступает время экспериментов. Ты вроде знаешь свое тело, но делаешь все, чтобы оно восстанавливалось лучше, оставалось выносливым и быстрым.

— Сергей Зубов как-то говорил, что был готов играть и после 40 лет, ведь защитник может играть по позиции. Согласны?

— Отчасти да. Но сейчас хоккей изменился. Возросли скорости. Чисто по позиции тяжело играть. Нужно двигаться, быть быстрее и мобильнее. Думаю, сейчас это не совсем применимо.

— Вы сможете играть до 40 лет?

— Так далеко никогда не заглядываю. Есть сезон — надо отыграть его хорошо. Ты же не Ванга. Жизнь идет. Какой смысл загадывать так далеко? Как будет, так будет. Спокойно отношусь к этому.

Евгений Бирюков. «Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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