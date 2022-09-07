Евгений Чесалин, Гарет Хант и Денис Голубев дисквалифицированы на один матч

7 сентября, 17:05
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на основании представленных материалов приняла решение оставить без изменений наказания, наложенные на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта и нападающего «Сибири» Евгения Чесалина.
Как сообщает пресс-служба лиги, по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ — участвует в драке во время перерывов или после окончания матча — принято решение дисквалифицировать Ханта и Чесалина на один матч и подвергнуть денежному штрафу каждого.
Кроме этого, принято решение наложить на нападающего «Сибири» Дениса Голубева наказание по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Драка между хоккеистами обеих команд произошла после второго периода. Также в потасовке поучаствовали тренеры. Матч, который проходил 6 сентября, завершился победой «Сибири» над «Куньлунем» в серии буллитов (2:1 Б).