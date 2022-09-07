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КХЛ

7 сентября, 17:05

Евгений Чесалин, Гарет Хант и Денис Голубев дисквалифицированы на один матч

Анна Горшкова
Корреспондент

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на основании представленных материалов приняла решение оставить без изменений наказания, наложенные на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта и нападающего «Сибири» Евгения Чесалина.

Как сообщает пресс-служба лиги, по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ — участвует в драке во время перерывов или после окончания матча — принято решение дисквалифицировать Ханта и Чесалина на один матч и подвергнуть денежному штрафу каждого.

Кроме этого, принято решение наложить на нападающего «Сибири» Дениса Голубева наказание по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Драка между хоккеистами обеих команд произошла после второго периода. Также в потасовке поучаствовали тренеры. Матч, который проходил 6 сентября, завершился победой «Сибири» над «Куньлунем» в серии буллитов (2:1 Б).

&laquo;Куньлунь&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сибирь&raquo;. Команды КХЛ подрались у раздевалок. Во всем обвиняют тафгая, но виноват совсем не он

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/07/501876.html
Денис Голубев
Евгений Чесалин
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
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