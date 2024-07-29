Дадонов: «В том, что Кузнецов возвращается в СКА, нет ничего плохого»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил решение форварда Евгения Кузнецова продолжить карьеру в КХЛ.

— В КХЛ возвращается Евгений Кузнецов. Эта новость стала для вас неожиданной?

— Конечно, неожиданной.

— Ждали, что Евгений еще может поиграть в НХЛ?

— Знаете, она была бы менее неожиданной, если бы Евгений сделал это через год — после окончания контракта с «Каролиной». Из-за этого новость стала неожиданной. Я не разговаривал с ним лично и не знаю, почему он так решил. Значит, есть причины, почему он решил пойти на такой шаг.

— Некоторые челябинские болельщики с негативом восприняли то, что Евгений перейдет в СКА, несмотря на обещание сыграть за «Трактор». Можете прокомментировать выбор Кузнецова и объяснить, что в этом нет ничего плохого?

— В этом нет ничего плохого. Это его жизнь, его решение и выбор. Если он обещал сыграть в «Тракторе», то он еще может его выполнить. Возраст еще позволяет. Вспомните Павла Дацюка. Он приехал в СКА, поиграл несколько лет, а потом вернулся в «Автомобилист».

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

29 июля агент Кузнецова Шуми Бабаев сообщил, что будущее нападающего решится в ближайшие дни.