Сегодня, 22:02
Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал второй матч серии с казанским «Ак Барсом», который завершился победой казанского клуба со счетом 4:1.
— Сегодня пропустили уже на 14 секунде. Как этот гол сказался на команде?
— Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди еще 2 игры в Нижнекамске.
— Что можете сказать о драке, которая случилась во втором периоде?
— Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю.
— Там еще был момент с Раулем Якуповым
— Посмотрим, они еще за свое ответят.
— Какие ожидания от следующих матчей в Нижнекамске?
— Шансы равны, счет 1:1. Следующую игру нужно начинать лучше, чем эту. Если хорошо начнем и будем реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо.
После 2 матчей счет в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5 и 7 марта.