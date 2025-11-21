Видео
Сегодня, 21:10

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора»

Алина Савинова

Евгений Корешков присоединился к тренерскому штабу «Трактора», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Он будет ассистентом Рафаэля Рише, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера после ухода из команды Бенуа Гру. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

В качестве тренера Корешков работал в «Металлурге-2», «Стальных Лисах», «Металлурге», «Барысе», ЦСКА и СКА. Вместе с московскими армейцами он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022), еще один Кубок специалист завоевал с «Металлургом» в 2014-м. С 2010 по 2015 год Корешков являлся ассистентом Валерия Брагина в сборной России U-20, с которой выиграл молодежный чемпионат мира-2011.

Ранее в пятницу «Трактор» объявил об уходе из тренерского штаба Марио Рише.

«Трактор» набрал 31 очко в 30 матчах и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: Официальный сайт «Трактора»
1

  • Денис Федоров

    Хорошее усиление штаба!

    21.11.2025

