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Сегодня, 10:05

Евгений Кожевников возглавил совет директоров «Авангарда»

Руслан Минаев
Евгений Кожевников.
Фото ХК «Авангард»
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Заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» Евгений Кожевников избран председателем совета директоров «Авангарда», сообщает пресс-служба клуба.

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня, — цитирует Кожевникова пресс-служба клуба. — «Авангард» — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард».

Ранее пост главы совета директоров занимал Михаил Аверин, который покинул свою должность 5 октября.

Антон Курьянов. Генеральный менеджер снова стал тренером. Что опять происходит в «Авангарде»

После 15 матчей FONBET Чемпионата КХЛ омский клуб набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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4
5
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Динамо Мн
2
4
10.10 19:30
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0
3
12.10 14:00
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3
0
12.10 14:00
Трактор
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ОТ
5
4
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
4
2
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
4
2
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
5
2
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Сочи
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1
2
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Амур
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0
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
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Амур
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-
-
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Амур
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-
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-
-
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Динамо Мн
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-
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ЦСКА
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-
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Сибирь
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-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
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-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
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-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
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-
-
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Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
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Сибирь
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Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Шабанов Максим

Трактор

 		14 17

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 17

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 16

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 15

Абрамов Виталий

ЦСКА

15 15

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 14
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		14 9

Ливо Джош

Салават Юлаев

 		12 8

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		15 8

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		15 8

Хмелевский Александр

Салават Юлаев

 		12 7
Статистика / Снайперы
И П

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		15 12

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		16 12

Деанджело Энтони

СКА

 		7 11

Петан Ник

Ак Барс

 		12 11

Гутик Даниил

Адмирал

 		13 11
Статистика / Ассистенты

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