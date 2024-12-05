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Сегодня, 03:51

Кузнецов — об уходе из НХЛ: «Надо было что-то менять, я не мог сидеть в четвертом звене»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов объяснил, как принял решение покинуть НХЛ и вернуться в Россию.

«Все началось с того, что закончился сезон в НХЛ. Да, был еще год контракта. Надо уходить было уже как-то вовремя. Надо было что-то менять, я не мог сидеть на лавочке в четвертом звене и 12 минут играть. Хотя я уже в таком возрасте, когда принимаешь роль в команде, которую тебе дают. Вроде играешь лучше, хочешь вылезти выше, но тебе говорят, что пока так. Наверное, я не согласился с этим, и хорошо, что разошлись так по-дружески», — сказал Кузнецов в интервью на официальном видеоканале СКА «ВКонтакте».

32-летний россиянин летом 2024 года вернулся в Россию и подписал контракт со СКА. В НХЛ он выступал за «Вашингтон» и «Каролину». В 2018 году Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз».

В этом сезоне Кузнецов сыграл в 27 матчах FONBET Чемпионата КХЛ и набрал 27 (10+17) очков.

Источник: Официальная страница СКА
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК СКА
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