Нападающий СКА Кузнецов: «Посмотрим, сколько потребуется времени для набора формы»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о старте предсезонной подготовки команды.

— Понимание было, какие сборы впереди. Посмотрим, сколько потребуется времени для набора формы. Еще пару дней отдельно, потом разрешат со всеми. Тяжело перестраиваться. Надо было найти жилье за два дня. Сейчас есть возможность познакомиться с ребятами, сфокусироваться на тренировках. Большая ответственность на нас лежит. Нужно обязательно хорошо подготовиться.

— Никак не давит отдельная подготовка?

— Хочется потеть вместе. Когда проходишь вместе огонь и воду, в тяжелые моменты узнаешь нутро человека, как он ведет себя, когда тяжело. За счет этого потом выигрываются матчи.

С 1 по 4 августа СКА проводит предсезонную подготовку в Новогорске.

31 июля армейцы объявили о подписании 32-летнего Кузнецова, его контракт рассчитан на 4 года.