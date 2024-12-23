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Сегодня, 11:40

Кузнецов — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Дело времени»

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Нападающий СКА и сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

— Нет сомнений, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки?

— Да нет, сомнений-то нет. Наверное, кто только начинает смотреть хоккей и немножко, так сказать, не особо разбирается, может быть, переживают. А люди хоккейные все понимают, что здесь дело времени. И это, думаю, очень скоро случится уже. Поэтому мы будем все частью истории.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения канадца Овечкину осталось 26 шайб.

Евгений Кузнецов. «Нет сомнений, что Овечкин побьет рекорд Гретцки». Кузнецов — о хоккее, автомобилях и путешествиях

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
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