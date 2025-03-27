Кузнецов о причинах поражения СКА в первом матче с «Динамо»: «Сегодня проиграло наше большинство»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов назвал причины поражения от «Динамо» (1:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

— Что скажешь по матчу?

— Нужно реализовывать моменты в большинстве, — заявил Кузнецов. — Сегодня матч был проигран нашим большинством.

— СКА — опытная команда, но сегодня было много нервозности, удалений. Что произошло?

— Задали такую планку. Мы должны быть повнимательнее. По движению была неплохая игра. Проиграли, потому что не забили в большинстве, а они забили.

Московское «Динамо» повело в серии против СКА со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Москве 29 марта.