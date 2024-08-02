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Сегодня, 13:31

Кузнецов — о переходе в СКА: «Многие ждут, чтобы я обосрался»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в питерский клуб.

В среду, 31 июля, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

— Знаю, что многие от меня ждут, чтобы я обосрался. Так что у меня дополнительная мотивация доказать им, что еще многое могу, — сказал Кузнецов.

17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.

Кузнецов в марте был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 нападающий провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очка. В 10 играх плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
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