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Сегодня, 11:55

Кузнецов: «Долго рассматривал предложение СКА. Было и предложение от «Трактора»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как проходили переговоры с клубом.

— Переговоры со СКА проходили легко. Долго рассматривал предложение. Было и предложение от «Трактора». Пришлось решить все очень быстро. Нужно было собрать вещи: дети, собаки, кошки, свиньи. Вчера более-менее выдохнул. Тяжело настраиваться. Пока тяжело. Свинью с собой привез (смеется). Оставил в США одну большую, — сказал Кузнецов.

31 июля СКА объявил о подписании 32-летнего нападающего, его контракт рассчитан на 4 года.

Евгений Кузнецов. Кузнецов может заработать в СКА больше 4 миллиардов рублей. А сколько он получит реально?

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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