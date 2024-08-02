Кузнецов: «Долго рассматривал предложение СКА. Было и предложение от «Трактора»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, как проходили переговоры с клубом.

— Переговоры со СКА проходили легко. Долго рассматривал предложение. Было и предложение от «Трактора». Пришлось решить все очень быстро. Нужно было собрать вещи: дети, собаки, кошки, свиньи. Вчера более-менее выдохнул. Тяжело настраиваться. Пока тяжело. Свинью с собой привез (смеется). Оставил в США одну большую, — сказал Кузнецов.

31 июля СКА объявил о подписании 32-летнего нападающего, его контракт рассчитан на 4 года.