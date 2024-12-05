Тимкин — о чемпионстве «Магнитки»: «Перед серией с ЦСКА нас все похоронили, хотя ни одного матча не сыграли»

Экс-нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о финале Кубка Гагарина-2016 с московским ЦСКА.

— Часто ли вам напоминают о дубле ЦСКА в седьмом матче финала-2016? Или это уже архив, покрытый пылью?

— Это, конечно, архив, но бывает, что напоминают. Молодежь, например. Помню, в «Салавате» парни мне говорили: «Женя, я еще по телевизору смотрел, как забивал два гола ЦСКА».

— В день седьмого матча, с утра, могли представить, что такое случится?

— В день матча была невероятная уверенность! Утром мы поехали на раскатку, и я думал: «Мы не можем сегодня проиграть!» Не знаю, с чем это связано. Хорошо помню те чувства — уверенность была запредельной.

— Состав «Металлурга» в те годы можно назвать одним из сильнейших в истории КХЛ.

— Состав сильный, но вы помните, что говорили, когда серия только началась?

— Все ставили на ЦСКА.

— Именно. Нас это только подстегнуло и дало преимущество.

— Опаски перед ЦСКА не было?

— Никакой. Нас уже все похоронили, хотя ни одного матча не сыграли.

— Как строился золотой состав «Металлурга»? Все началось с приглашения Майка Кинэна в сезоне-2013/14.

— Думаю, даже на год раньше, когда работал Пол Морис. Все началось тогда. Костяк формировался уже в том сезоне. При Морисе я не играл, мне сложно говорить, изменилась ли философия. Но костяк команды остался. Точечно добавились игроки.