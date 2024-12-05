Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

Тимкин — о чемпионстве «Магнитки»: «Перед серией с ЦСКА нас все похоронили, хотя ни одного матча не сыграли»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о финале Кубка Гагарина-2016 с московским ЦСКА.

— Часто ли вам напоминают о дубле ЦСКА в седьмом матче финала-2016? Или это уже архив, покрытый пылью?

— Это, конечно, архив, но бывает, что напоминают. Молодежь, например. Помню, в «Салавате» парни мне говорили: «Женя, я еще по телевизору смотрел, как забивал два гола ЦСКА».

— В день седьмого матча, с утра, могли представить, что такое случится?

— В день матча была невероятная уверенность! Утром мы поехали на раскатку, и я думал: «Мы не можем сегодня проиграть!» Не знаю, с чем это связано. Хорошо помню те чувства — уверенность была запредельной.

— Состав «Металлурга» в те годы можно назвать одним из сильнейших в истории КХЛ.

— Состав сильный, но вы помните, что говорили, когда серия только началась?

— Все ставили на ЦСКА.

— Именно. Нас это только подстегнуло и дало преимущество.

— Опаски перед ЦСКА не было?

— Никакой. Нас уже все похоронили, хотя ни одного матча не сыграли.

— Как строился золотой состав «Металлурга»? Все началось с приглашения Майка Кинэна в сезоне-2013/14.

— Думаю, даже на год раньше, когда работал Пол Морис. Все началось тогда. Костяк формировался уже в том сезоне. При Морисе я не играл, мне сложно говорить, изменилась ли философия. Но костяк команды остался. Точечно добавились игроки.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
WSJ узнала о планах Украины заявить о готовности к миру
Врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Сегодня
Вчера
Неделя