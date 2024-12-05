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Сегодня, 12:45

Тимкин — о тафгае Гиллисе после победы над Мирасти: «Он звонил родне, друзьям. Полночи слушали его рассказы»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Витязя» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о реакции Тревора Гиллиса после победы в драке с Джоном Мирасти.

— Когда драка заканчивалась неудачно, они переживали?

— Не припомню, как реагировали на поражения. Но хорошо помню реакцию Гиллиса на победу над Мирасти, когда он играл в «Барысе». Мы приехали в Ханты-Мансийск. Заселились в отель. А стены прям из гипсокартона сделаны. В Америке было уже утро. И Гиллис начал звонить родне, друзьям и рассказывал, как он победил Мирасти. Мы жили с Динаром Хафизулиным. Полночи слушали его рассказы. Потом уже позвонили на ресепшен, попросили другой номер. Хорошо, что он был, и нас переселили. (Улыбается.)

— Все бойцовские шоу на льду «Витязь» устраивал по желанию Николая Павлинова, который руководил клубом в те годы. После удачных драк он мог зайти в раздевалку и отдельно делать акцент на этом?

— Руководитель заходил в раздевалку, конечно. И когда были длинные серии поражений, он был очень недоволен. Были и эмоциональные разговоры на повышенных тонах. Все понимали, что это его не устраивает. Внутри все сжималось. Человек говорил не лукавя.

— Североамериканцы тоже все понимали?

— Конечно. Когда человек говорит таким тоном, поймешь и по-китайски.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Джон Мирасти
Евгений Тимкин
Тревор Гиллис
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