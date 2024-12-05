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Тимкин: «Вечер, мы готовимся ужинать. Звонит Ягр. «Жень, что делаешь? Поехали тренироваться!»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий омского «Авангарда» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о совместных тренировках с Яромиром Ягром.

— Помните первую встречу с Ягром?

— Помню, когда зашел в раздевалку, не знаю, как к нему обращаться: на «ты» или на «вы». Я сам по себе скромный человек. Рябыкин, Свитов, Курьянов — ко всем относился с уважением. Но, когда начал близко общаться, понял, насколько они простые люди.

— Вы заходите в раздевалку. Сидит Ягр. Ваши действия?

— С моим характером я никогда не завалюсь в раздевалку и не начну всем отбивать крабиков. Я человек скромный. Поздоровался со всеми, сел и молчу. Спросят — отвечу.

— Выходили с Ягром в одной тройке? Может быть, на тренировках.

— В одной тройке — нет. Был другой момент. Я жил с родителями. Вечер, мы готовимся ужинать. Звонит Ягр. «Жень, что делаешь? Поехали тренироваться!» А у меня в голове сразу: «Ага, Ягр зовет тренироваться...»

— Такому человеку не откажешь.

— Какой там! Даже мыслей таких не было. Я уже оделся через минуту. Время девять часов вечера, арена свободна. Заливщики ждут, когда Ягр со мной и другими молодыми парнями закончит тренироваться. Яромир выносил на лед блины, жилеты. Показывал нам упражнения, чтобы меньше тратить времени на принятие решений.

— Он больше хотел научить вас или потренировать себя?

— Он больше требовал с себя. Нас он не заставлял — просто давал возможность перенять опыт. Если бы я сказал нет, то он бы не потащил меня на тренировку. Но таких мыслей даже не было — отказать Ягру.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
Яромир Ягр
ХК Авангард
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