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Сегодня, 12:30

Тимкин — о тафгаях «Витязя»: «Они пересекались с профессиональными боксерами. Приходили Лебедев и Поветкин»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Витязя» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» рассказал о тренировках канадских тафгаев, которые играли за клуб.

— Как к Андрею Назарову относились тафгаи?

— С большим уважением! Они советовались с ним. Назаров — человек с именем, поигравший в НХЛ. Поэтому они относились к нему с уважением и прислушивались.

— Расскажите о тренировках тафгаев.

— Бросалось в глаза, как серьезно они выкладывались на тренировках на льду и в зале. В зале они работали индивидуально, сами подбирали под себя веса. Помню, как Джереми Яблонски занимался с большими весами. Они старались быть примером для молодежи по отношению к делу. Но только пока их не дисквалифицировали. (Улыбается.) Понимаете, о чем я, да? Он готовится, потом дерется и получает дисквалификацию.

— А чем они занимались, когда не играли?

— Приходили тренировались в желтой майке. Они пересекались с профессиональными боксерами. Приходили Лебедев и Поветкин. Команда тоже всегда пересекалась с ними, но в меньшей степени. В тренировочный процесс не лезли. А тафгаи могли с ними боксировать.

— А вы — нет?

— Нет.

— А хотелось?

— Нет. (Улыбается.)

— Как думаете, обычный хоккеист может справиться в драке с тафгаями «Витязя»?

— Смотря как планировать драку. Выиграть будет тяжеловато. А перевести в ничью — можно.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
ХК Витязь
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