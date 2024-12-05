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Сегодня, 12:00

Тимкин — о детстве в Мурманске: «Много было ситуаций, когда можно было свернуть на плохую дорожку»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева», двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Тимкин в интервью «СЭ» вспомнил о своем детстве в родном городе Мурманск.

— Опишите Мурманск вашего детства.

— Первая ассоциация — холод. Мы играли на открытой площадке. Команда одного года не набиралась. Играли по три возраста: 1988, 1989 и 1990-й. В детстве один год многое решает, а два — тем более. Мы тянулись к ребятам постарше, они нас учили. Бывало, играли с группой постарше. У нас был очень хороший тренер, психолог, порядочный человек — Виктор Эдуардович Питухов. Тренер нас постоянно миксовал, от этого мы росли. Сейчас достаточно ребят из Мурманска играют в ВХЛ, кто-то даже задрафтован в НХЛ.

— В 10 лет вы уехали в Омск. Это необходимое решение, чтобы играть в хоккей на профессиональном уровне?

— Мой отец из Омска. Родители давно планировали переезд. Старшей сестре нужно было учиться. Все карты сложились, и мы уехали в Омск.

— Ваше детство прошло в 1990-е годы. Это было опасное время?

— Опасное. Много было ситуаций, когда можно было свернуть на плохую дорожку. Мне помогло воспитание родителей, тренера, общеобразовательной школы. За мной следили, меня направляли. А моментов, когда могло затянуть не туда, было очень много.

— Не туда — например?

— Все жили во дворах. Чего говорить, там происходит много плохих моментов. Перекурить, мутные дела и все такое. Все было.

— Вам было тяжело говорить нет?

— Нет. Я всегда был занят. Уже тогда понимал, что мне надо по жизни. Темные дела для меня были чужды. Строго оценивал, что такое хорошо, что такое плохо. Воспитание родителей мне очень помогло.

Экс-нападающий &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Евгений Тимкин. «Драка дает импульс. В этом ее польза и красота». Тимкин — о Ягре, тафгаях «Витязя» и Кубках Гагарина

Евгений Тимкин
Хоккей
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