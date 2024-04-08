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Сегодня, 00:30

Забуга: «Современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос, попал ли клуб в зависимость от наследия Боба Хартли.

—  Думаю, ответ на этот вопрос лежит в каком-то коллективном сознании русского народа — у нас есть традиции создавать кумира и тиражировать его в каждой сложной ситуации. Надо сказать прямо: тренер, который за четыре сезона принес долгожданное чемпионство и еще один раз останавливался в шаге от кубка, не вызывает ничего, кроме положительных эмоций.

Здесь нужно сделать небольшое отступление: омский болельщик вживую хоккей Хартли практически не видел. Второй момент — эта эйфория была в совершенно другой психологической ситуации, когда команда оказалась вдали от дома и в Омске царила неопределенность. Наверное, весь контекст был вызван совокупностью обстоятельств.

Сегодня мы находимся в совершенно других обстоятельствах. Надо понимать, что у нас нет московской локации и существуют геополитические вопросы на повестке дня. Антон Курьянов правильно говорит: «Да, это была красивая страница в истории омского хоккея. Но на сегодняшний день она перевернута».

Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Хотя это две личности, которые прекрасно понимают хоккей и очень глубоко разбираются в нюансах. Однако это разные люди.

У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина — это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль. Период романтики относительно Боба уже наконец-то должен закончиться. Мы находимся на новом этапе развития и должны его принять.

Евгений Забуга. «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли, «Локомотив» — сверхлюди. Большое интервью спортивного директора «ястребов»

19 марта Сергей Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после отставки Михаила Кравца. Позже его утвердили в роли главного тренера. Контракт со специалистом подписан до конца сезона-2025/26.

ХК Авангард
Боб Хартли
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Спортивный директор «Авангарда» рассказал, почему клуб решил назначить главным тренером Звягина