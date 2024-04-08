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Сегодня, 07:30

Забуга: «В серии с «Локомотивом» казалось, что мы играем против сверхлюдей»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какое впечатление на него произвел «Локомотив» в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Омский клуб проиграл ярославской команде со счетом 3-4 в серии второго раунда.

— Было ощущение, что «Локомотив» — это реально физическая машина, которая по чистой скорости даст фору любой команде лиги?

— Смотря вживую каждый матч, казалось, что мы играем против сверхлюдей с точки зрения функциональных человеческих способностей. «Локомотив» действовал настолько ровно и без каких-либо спадов, насколько это возможно. Вы правильно говорите: «Авангард» будто бы столкнулся с хорошо отлаженным механизмом, который не сбавляет своих оборотов и постоянно действует в одном темпе.

Еще обратил внимание на то, как дисциплинированно каждый из хоккеистов «Локомотива» подходил к игре. Когда возникали какие-то стычки у ворот и моменты, которые в рядовом матче регулярки могли привести к потасовкам, они в принципе отказывались от каких-то конфликтов и банального общения с нашими хоккеистами.

Это действительно хорошо обученная и четко понимающая свои задачи армия. Конечно, все это можно поставить в заслугу Игорю Валерьевичу Никитину, который ее создал.

Евгений Забуга. «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли, «Локомотив» — сверхлюди. Большое интервью спортивного директора «ястребов»

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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