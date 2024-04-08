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Сегодня, 07:00

Забуга: «Спунер провел свой лучший сезон, его история с «Авангардом» может продолжиться»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, может ли нападающий Райан Спунер остаться в команде на следующий сезон.

— Слова Курьянова об оценке сезона Спунера выглядели как намек на то, что его не будет в следующем сезоне в Омске.

— Райан провел свой лучший сезон, и теперь определяющей будет его оценка на рынке хоккейного труда. Пока мы не получили от его агента эту самую оценку.

У нас есть принцип — мы никогда не отвергаем предложения людей и всегда слушаем, смотрим и анализируем их. Не могу сказать, что по Спунеру страница перевернута. Его история с «Авангардом» вполне может продолжиться.

Евгений Забуга. «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли, «Локомотив» — сверхлюди. Большое интервью спортивного директора «ястребов»

Райан Спунер
КХЛ
ХК Авангард
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