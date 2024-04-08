Спортивный директор «Авангарда»: «Обмен Гераськина в «Магнитку» доказал, что насильно мил не будешь»

Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему омичи обменяли нападающего Игоря Гераськина в «Металлург».

— Вы обронили фразу «насильно мил не будешь». Имеете в виду в контексте обмена Игоря Гераськина?

— Да, совершенно верно. Считаю, если хоккеист принимает квалификационное предложение другого клуба, то делает это не насильно, а под своей волей.

До самого обмена Гераськина в «Металлург» меня не отпускала эта ситуация. Мы, безусловно, видели, что Игорь старается и работает. Но, знаете, складывалось ощущение, что человек физически рядом, а душой — нет. Мы видели, что ему самому тяжело. Особенно после того, как он сыграл за «Авангард» более 30 матчей и был максимально недоволен своей статистикой.

Плюс у него имелись вопросы к собственному игровому времени и желание занять позицию центрального нападающего, которую он альтернативно получает в «Магнитке».

Зная его реальные способности и понимая, что хоккейный век не резиновый, приняли решение вернуть его в клуб, который он сам себе выбрал. Считаю, что это правильный шаг. Сейчас мы видим другого Игоря Гераськина — играющего в привычный ему хоккей, улыбающегося и приносящего результат.

Дай бог, чтобы у него все получалось в карьере. Расстались с ним на хорошей человеческой ноте. Надеюсь, он остался нам благодарен.

Если вы посмотрите на наши хоккейные операции в этом сезоне, то увидите, что один из главных векторов «Авангарда» — это не неволить людей и давать им возможность развития. Посмотрите на Никиту Михайлова, который был обменян в «Ладу» и вернулся в свой родной город. Посмотрите на Диму Соколова, который не попадал в первую команду и не так давно получил первый в своей карьере односторонний контракт от «Нефтехимика».

Наша общая задача — не держать спортсменов в плену и душить их, а давать возможность развиваться. От этого выигрывают все, и главным образом КХЛ.