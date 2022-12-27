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КХЛ

Сегодня, 03:45

Ежов о победе над «Автомобилистом»: «Много проигрываем дома, поэтому важно было порадовать болельщиков»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).

— Матч получился эмоциональным, нелегким, — приводит слова Ежова официальный сайт клуба. — Болельщики тоже дали почувствовать прикольные эмоции в конце встречи. Самое главное, что выиграли. Мы знали, что против нас играет сложный соперник, отбивались как могли. Все здорово играли, гол Широкова создал интригу и продолжил матч для болельщиков. Главное, что набрали важные два очка.

— Насколько важно было выиграть в последнем домашнем матче уходящего года?

— Много проигрываем дома, поэтому важно было порадовать болельщиков. Они приходят, болеют, мы чувствуем эти эмоции. Перед Новым годом дома надо было закончить победой.

«Салават Юлаев» занимает 5-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 54 очка. 28 декабря клуб из Уфы сыграет с «Трактором». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Илья Ежов
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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