Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:42

Фанаты «Спартака» заявили, что не видят пользы в переходе Ковальчука

Руслан Минаев
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением об игре нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

В обращении болельщики отметили, что не видят пользы в переходе форварда.

«По идеологическим соображениям мы можем принять Ковальчука? Ведь он играл везде, где только можно, но не в «Спартаке». А в 40 лет, оказавшись никому не нужным ни в новой, ни в прежней роли, блудный сын решил вернуться в клуб, предоставивший дорогу в большой спорт», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале спартаковского объединения «Ультра».

14 января главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на критику Ковальчука.

40-летний нападающий в декабре подписал контракт со «Спартаком». Он набрал за красно-белых 4 (3+1) очка в 7 матчах. В этих встречах команда одержала одну победу и потерпела шесть поражений.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист выступал за «Авангард», «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), которая выбрала его на драфте 2001 года под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Спартак» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире