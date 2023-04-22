Фастовский: «Немировски должен определить, делаем ли мы ставку на Мерфи»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о возможном продлении контракта с защитником Тревором Мерфи.

«По Тревору обновления не требуется. Мы не ждем его. Он ограничено свободный агент и права на него на территории КХЛ принадлежат «Сибири». Сейчас тренер должен определить, делаем ли мы ставку на Мерфи как на основного атакующего защитника. И тогда я уже буду договариваться с его агентом о сумме контракта. Либо же мы будем готовить готовить какой-то трансфер с его участием и приобретать какого-то другого игрока. Сейчас Немировски предстоит сделать выбор», — сказал Фастовский.

В текущем сезоне 27-летний канадский хоккеист провел 62 матча за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (10+36) очков.