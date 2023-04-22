Фастовский: «Немировски склонен к атакующему хоккею, что мы и хотели привнести в «Сибирь»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Дэвида Немировски.

— Решение поменять вектор принималось недолго. Ни о какой анархии в хоккее Немировски речи не идет. Но он действительно склонен к атакующему хоккею, что мы и хотели привнести в «Сибирь».

— Хоккей Ларионова повлиял на ваше решение.

— Дело не только в Игоре и в его хоккее. Уже много команд играет в такой хоккей — не только «Торпедо». Это такой уже тренд мирового хоккея. Хоккей — это все равно зрелище. Поэтому чтобы привлекать зрителя нужно играть в активный агрессивный хоккей с прицелом на атаку.

— Есть ли у «Сибири» ресурсы для такого хоккея?

— Здесь не нужны баснословные ресурсы. Бюджет команды не меняется. Меняется только подход и стиль. У нас остается упор на своих воспитанников — этот вектор мы не меняем и эта задача остается в приоритете. И Дэвид знает об этом.

О назначении 46-летнего канадца в клуб из Новосибирска стало известно 22 апреля. Последним местом работы Немировски было «Торпедо», которое он возглавлял с 2018 по 2022 год.

В сезоне-2022/23 «Сибирь» проиграла «Авангарду» в плей-офф КХЛ (1-4) и вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 на стадии первого раунда.